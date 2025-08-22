Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Marmara’daki asıl riskin Adalar Fayı olduğuna dair açıklama yaptığı iddia edilmişti. Üşümezsoy konuya ilişkin açıklama yaptı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Marmara Bölgesi’nde artan deprem riskiyle ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar, bazı basın yayın organlarına yansımıştı.

Haberlerde, özellikle Adalar Fayı'na dikkat çektiği ve bu hattın gelecekte büyük bir tehlike taşıdığı öne sürülmüştü.

Ancak Üşümezsoy bu iddiaları yalanlandı.

"ÖYLE BİR AÇIKLAMAM OLMADI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üşümezsoy, kendisine ait olduğu iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Adalar Fayı, 10 milyon yıldan beri çalışmıyor. En az 5 milyon yıldır ölü bir fay. Bu konudaki internet haberleriyle hiçbir alakam yok. Öyle bir açıklamam olmadı.

