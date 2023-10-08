Balıkesir'de huzur operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımı ile il genelinde 782 personel ile 'Huzur' operasyonu düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de huzur operasyonu

Operasyonlarda toplam 12 aranan şahıs gözaltına alınırken, trafik ekipleri de 180 araç sürücüsüne cezai işlem uygularken, 13 araç trafikten men edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri "Suç ve kabahat teşkil eden yasa dışı fiillerin önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması, kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanmak veya suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak tedbirler maksadıyla şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik Cami, hastane, terminal, park, bahçe diğer işyerleri, alanlar, şehir giriş-çıkışları ve farklı hareket noktalarında olmak üzere, il genelinde yapılan "Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama" adı altında; 286 ekip, toplam 782 personelin katılımı icra edilen “Huzur ve Güven Uygulaması” nda 5 bin 58 şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, 2 bin 321 araç sürücüsü kontrol edildi ve 180 araca 42 bin 824 TL cezai işlem uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

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