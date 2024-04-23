Balıkesir’de huzur ve güvenlik operasyonu

Balıkesir Bandırma’da polis ekiplerinin çalışması sonucu huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyon yapıldı.
Yapılan operasyon sonucunda birçok suçlu yakalandı.
Hırsızlık suçundan 8 Yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H. (21), dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (30), hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (30), 6136 SKM suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (44), çocuğa müstehcen yayın izletme suçundan 2 bin TL para cezası bulunan M.I. (64), uyuşturucu, uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.T. (28), hırsızlık suçundan 7 yıl 10 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (20) isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.