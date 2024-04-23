Balıkesir’de huzur ve güvenlik operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir’de huzur ve güvenlik operasyonu
Balıkesir’de huzur ve güvenliği sağlamak adına yapılan operasyonda suçlular yakalandı.

Balıkesir Bandırma’da polis ekiplerinin çalışması sonucu huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon sonucunda birçok suçlu yakalandı.

Hırsızlık suçundan 8 Yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.H. (21), dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (30), hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (30), 6136 SKM suçundan 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (44), çocuğa müstehcen yayın izletme suçundan 2 bin TL para cezası bulunan M.I. (64), uyuşturucu, uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.T. (28), hırsızlık suçundan 7 yıl 10 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (20) isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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