Balıkesir'de jandarma aranan 7 şahsı yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 68 ekip ve toplam 247 personelin katılımı ile icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri dahilinde; 3 bin 160 şahıs ve bin 138 aracın sorgusu yapılırken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 7 şahsı gözaltına aldı. Jandarma uygulama sonucunda 2 aranan araç, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.