Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 59 ekip ve toplam 191 personelin katılımı ile 22:00-23.00 saatleri arasında icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetler dahilinde; bin 922 Şahıs sorgusu gerçekleştirilirken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.