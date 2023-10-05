Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 798 araç ve bin 922 şahsı denetledi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 798 araç denetlendi.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de jandarmadan gece 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 59 ekip ve toplam 191 personelin katılımı ile 22:00-23.00 saatleri arasında icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetler dahilinde; bin 922 Şahıs sorgusu gerçekleştirilirken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.

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