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35 kilo kaçak tütün ele geçirildi 

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda kaçak tütün ticareti ve izinsiz kazı yapan 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda 33 bin adet dolu makaron ve 35 kilo tütün ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:59
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Balıkesir'de kaçak kazı ve tütün operasyonu

35 kilo kaçak tütün ele geçirildi 
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Balıkesir'in Bandırma, Manyas ve Erdek ilçelerinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 ilçede Manyas, Erdek ve Bandırma kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikamet adresi ve kazı yaptıkları bölgelerde yapılan aramalarda; 33.200 adet dolu makaron, 35 kilo tütün, 10 adet dinamit lokumu, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 31 adet kazı malzemesi ve 18 adet parçalar halinde testi parçaları ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 10 şüpheli yakalandı ve Adli işlemleri yapılmaktadır.


(Kaynak: İHA)

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