Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir’de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonları: 8 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi, Altıeylül, Savaştepe ve Burhaniye ilçelerinde ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda Karesi ilçesi Kalaycılar mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette 1 kilo 63 gram metamfetamin maddesi, Savaştepe ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 bin 221 adet sentetik uyuşturucu hap ve 130 gram kubar esrar ele geçirildi. Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ve silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda da 20 gram metamfetamin, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 8 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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