Balıkesir’de uyuşturucu ve silah satıcılarına operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde, silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Karesi, Altıeylül ilçeleri ve Burhaniye ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda 2 ikamet adresi ve bir araca yönelik yapılan aramalarda; 10 bin 288 adet sentetik uyuşturucu hap, 49 adet ecstasy uyuşturucu hap, bir tabanca, bir av tüfeği, bir tabanca şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 cep telefonu ve suçtan elde edilen 12 bin TL para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 3 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.