Balıkesir'deki berber cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Olay, Edremit’in Hamidiye Mahallesi Hayrettin Karabayık Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir sayadan silah sesleri duyulması üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede, ilçede berber olarak çalışan 33 yaşındaki Sezgin Savaş'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde, Savaş'ın ateşli silahla ayaklarından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Edremit İstihbarat Büro Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla katil zanlısı E.G., Akçay Altınkum mevkiinde suç aleti Beretta marka 7,65 mm ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörüne basılı halde 6 adet fişek, 2 uyuşturucu aparatı ve bir bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Firari olarak aranan ve cinayet sırasında yanında bulunan D.S. ise ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Adliyeye sevk edilen E.G. ve D.S., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin, aralarında yaşanan bir dalga geçme tartışması sonucu işlendiği iddia edildi.