Balıkesir'deki kazada yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Kaynak: İHA
Balıkesir'deki kazada yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 25 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından 17 yaralı taburcu edildi.

Taştepe mevkisinde gerçekleşen kazada Adin Fabrikası'na ait 10 S 28088 plakalı servis aracında bulunan 25 kişi yaralanmıştı.

Kazanın, Alko Turizm'e ait servis aracı sürücüsü Hüseyin Derebaşı'nın (56), rampadan inerken hızını düşürmemesi ve havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Yolcuların ifadelerine göre, kazadan saniyeler önce işçilerin sürücüye hız konusunda uyarılar yaptığı ve ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza sonrası yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır olarak değerlendirilirken, 2 kişinin tedavisi halen ciddiyetini koruyor. Tedavi altındaki diğer yaralılardan 14'ü Gönen'de, 3'ü ise Bandırma'da taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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