Balıkotu bitkisi bütün bulaşıcı hastalıklara iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Balıkotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Balıkotu bitkisinin bütün bulaşıcı hastalıklara faydasının bulunduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

BULAŞICI HASTALIK NEDİR?

Bulaşıcı Hastalık: Bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır. Etkenin, bir enfekte kişiden, hayvandan veya rezervuardan; hayvan konak, vektör veya cansız çevre aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak bir duyarlı konağa geçişiyle oluşur

BALIKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Terletir, idrar söktürür

-Vücudu rahatlatır

-Had bronşit ve nezleye iyi geliyor

-Bütün bulaşıcı hastalıklara iyi geliyor

BALIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Cava'da ve Malabar'da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür.

BALIKOTU BİTKİSİ NEREDE KULLANILIR?

İlaç olarak yaprak ve çiçekleri kullanır.