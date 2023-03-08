Balıkotu bitkisi nezleye iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Balıkotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle de karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilmektedir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılmaktadır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur baş ağrısı eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.

BALIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Cava'da ve Malabar'da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür.

BALIKOTU BİTKİSİ NEREDE KULLANILIR?

İlaç olarak yaprak ve çiçekleri kullanır.

BALIKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Terletir, idrar söktürür

-Vücudu rahatlatır.

-Had bronşit ve nezleye iyi geliyor

-Bütün bulaşıcı hastalıklara iyi geliyor