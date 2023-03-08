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Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor

Balıkotu bitkisinin vücudu rahatlatmasına iyi gelmesinden birçok rahatsızlığa faydasının bulunduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:40
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Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor

Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Balıkotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Balıkotu bitkisinin vücudu rahatlatmasına iyi gelmesinden birçok rahatsızlığa faydasının bulunduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

RAHATLAMA EGZERSİZLERİ

-Derin nefes

-Nefes odak

-Eşit Zaman

-Kas Gevşetme

-Aslanın Nefesi

-Masaj

-Gülme Egzersizleri

BALIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Cava'da ve Malabar'da yetişen ve zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek yakalamaya yarayan zehirli bir bitkidir. 50 santim boyundadır. Dalları yeşil ve tüylüdür.

BALIKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Terletir, idrar söktürür

-Vücudu rahatlatır.

-Had bronşit ve nezleye iyi geliyor

-Bütün bulaşıcı hastalıklara iyi geliyor

BALIKOTU BİTKİSİ NEREDE KULLANILIR?

İlaç olarak yaprak ve çiçekleri kullanır.

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﻿Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
﻿Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
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