Balkanlar’da şiddetli fırtına: 6 ölü

Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek’teki şiddetli yağış ve fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Balkanlar’da şiddetli fırtına: 6 ölü

Dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılırken, Balkanlar şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor. Hırvatistan'da, ağaçların araçların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi ve fırtınanın yol açtığı hasarla mücadele eden bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Ülkede 200’den fazla kişi yaralandı. Hırvatistan Sivil Koruma Birliği, en çok hasarın başkent Zagreb'de tespit edildiğini belirterek, halkı yeni fırtınalara karşı uyardı.

BOSNA VE SLOVENYA’DA 1 ÖLÜ

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Brcko şehrinde 1 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle Banja Luka Havalimanın çatısının uçtuğu ve havalimanının ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Slovenya'da Bled kentinde ise fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fırtına nedeniyle yaralananlar tedavi altına alındı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da şiddetli yağış ve fırtına bir vinci devirirken, başkentteki Nikola Tesla Havalimanı kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

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