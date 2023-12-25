Balkona bırakılan kovadaki közden yangın çıktı. 5 ev alev alev yandı

Sivas'ın Divriği ilçesi Olukman köyünde gerçekleşen olayda, sabah saat 06.00'da yangın çıktı. İddiaya göre, köyde yaşayan Abdullah Arslan, köz dolu soba kovasını balkona bıraktı. Rüzgarla küllerin arasındaki köz nedeniyle kova alev aldı ve evin balkonunu tutuşturdu.

YANGIN 4 EVE DAHA SIÇRADI

Hızla büyüyen yangın tüm evi kapladı. Alevler 4 eve daha sıçradı. çevredekilerin İhbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

5 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Yangında yara alan olmazken 5 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.