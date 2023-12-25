Balkona bırakılan kovadaki közden yangın çıktı. 5 ev alev alev yandı

Kaynak: DHA
Balkona bırakılan kovadaki közden yangın çıktı. 5 ev alev alev yandı
Sivas'ta 1 evin balkonuna bırakılan soba kovasındaki közden dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek 4 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabasına rağmen zar zor sönen yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Divriği ilçesi Olukman köyünde gerçekleşen olayda, sabah saat 06.00'da yangın çıktı. İddiaya göre, köyde yaşayan Abdullah Arslan, köz dolu soba kovasını balkona bıraktı. Rüzgarla küllerin arasındaki köz nedeniyle kova alev aldı ve evin balkonunu tutuşturdu.

YANGIN 4 EVE DAHA SIÇRADI

Hızla büyüyen yangın tüm evi kapladı. Alevler 4 eve daha sıçradı. çevredekilerin İhbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

5 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Divriği Kaymakamı Resul Tutay ve Belediye Başkanı Hakan Gök de olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Yangında yara alan olmazken 5 ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.

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