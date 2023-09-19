Balkondan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltına alındı

Çorum’da, 2’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 aylık Buğlem E. yaşamını yitirdi. Anne Eda Nur E. (26) ise gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Balkondan düşen 2 aylık Buğlem yaşamını yitirdi, annesi gözaltına alındı

Olay, öğleden sonra Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak üzerinde meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., iddiaya göre, 2’nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Minik Buğlem’in düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin Durumu Ağır

Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne Tutuklandı

Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'nin ifadesine başvurdu. Eda Nur E.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı ve çelişkili ifade vermesi sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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