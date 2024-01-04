Balon balığı zehirli mi? Balon balığı yenir mi?

Hatay’da bir aile, balon balığı yedikten sonra fenalaşarak ve Adana’daki bir hastaneye kaldırıldı. Aileden 6 kişi taburcu edilirken, 1 kişi hala yoğun bakımda tedavi görmekte. Balon balığına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, balon balığı nedir? Balon balığı yenir mi?

BALON BALIĞI NEDİR?

Balon balığı, Tetraodontidae ailesine ait bir balık çeşididir.

Bu balıklar, kendilerini havayla doldurarak boyutlarını büyütebilirler.

Bu yüzden “balon” olarak adlandırılırlar.

Balon balıkları, tetrodotoksin isimli zehirli bir maddeyi karaciğerlerinde üretirler.

Bu zehir, balon balığının vücudunun çeşitli yerlerinde bulunabilir. Balon balığı zehri, insanlarda felç, kalp durması gibi hayati tehlike oluşturabilir.

BALON BALIĞI YENİR Mİ?

Balon balığı, Türkiye’de de yenilen bir balık türüdür.

Fakat balon balığının içerdiği zehir yüzünden çok risklidir.

Balon balığı yemek, bilen kişiler tarafından hazırlanmamışsa, ölüme neden olabilir.

Bu yüzden, balon balığı yemeden önce, balon balığının nasıl temizleneceğini bilen kişilere danışmak önemlidir.