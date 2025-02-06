Baltık Kuru Yük Endeksi yükseldi

Baltık Exchange kuru yük endeksi, 5. gününde de yükselmeye devam etti. Perşembe günü %2.9 oranında bir artış göstererek iki haftanın en yüksek seviyesi olan 793 puana çıktı. Bu artış, dökme yük taşımacılığı yapan gemilerin frekanslarında meydana gelen genel yükselişi yansıtıyor. Panamax endeksi, genellikle 60.000-70.000 ton kömür veya tahıl taşıyan gemilerle ilişkilendirilen bir endeks, 41 puan artarak 1.029 puana yükseldi. Bu, 8 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Baltık Kuru Yük Endeksi yükselişini sürdürüyor

Diğer yandan, supramax endeksi 30 puan artarak 649 puana çıkarken, büyük gemiler için kullanılan capesize endeksi ise sabit kaldı ve 812 puanda işlem gördü. Bu durum, demir cevheri ve kömür gibi ağır yükleri taşıyan büyük gemiler için geçerli olan taşımacılık ücretlerinin değişmediğini gösteriyor.

Baltık Kuru Yük Endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?

Baltık Exchange kuru yük endeksindeki bu artış, dünya çapındaki ekonomik büyümenin, özellikle gelişen piyasalar ve Çin gibi büyük ekonomilerin talebinin artmasıyla bağlantılı olarak yorumlanıyor. Ayrıca, küresel ticaretin yoğunluğu ve deniz taşımacılığına olan yüksek talep, kuru yük taşıma fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Baltık Borsası Kuru Yük Endeksi dibe vurdu

Kuru yük taşımacılığı, dünya ekonomisinin bel kemiği sayılabilecek bir sektör olup, bu endekslerin takip edilmesi, ekonomik trendlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde Baltık Exchange kuru yük endeksinin ne şekilde şekilleneceği, dünya genelindeki deniz taşımacılığının nasıl bir yön izleyeceği hakkında ipuçları verecek.