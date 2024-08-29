Bamya bir yemeklik satılıyor. "Bitti" denilen yoksulluğun fotoğrafı

Türkiye’de ekonomik kriz hızla büyürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı açıklamasında, "Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır." dedi.

Ekonomik krizin her geçen gün git gide derinleşmesiyle beraber, vatandaş artık pazardan yemeklik ya da tane tane alım yapmaya başladı. Maaşların enflasyon karşısında erimesi vatandaşı her gün daha da zorladı.

Erdoğan'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken ülkedeki yokluk ve yoksulluğu gözler önüne seren fotoğraf Eskişehir'de görüldü. Vatandaşın kiloyla alamayacağı ürünleri esnaf dilimle ya da gramla tezgahlarda satmaya başladı.

Tezgaha dizdiği bamyaya kilo fiyat yazmayan esnaf gramla yemeklik olarak satışa başladı. 200 gram bamyayı 'bir yemeklik' etiketiyle 30 TL’ye satan esnaf, 335 gramı ise 'tam yemeklik' etiketiyle 50 TL’ye tezgaha koydu.

KİLO FİYATINI YAZINCA MÜŞTERİ KAÇIYOR"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarcı esnaf, etikete kilogram fiyatını yazdığında müşterinin kaçtığını, bamyanın kilogram fiyatının 100 TL, 150 TL yazdığında müşteri kaçtığını söyleyerek, buna çözüm olarak ise ‘bir yemeklik (200 gram), tam yemeklik (335 gram)’ etiketlerini koyduklarını

PAHALILIK ALDI BAŞINI GİTTİ"

Pazar alışverişine giden bir vatandaş, pahalılık karşısında pazardan, marketten kaçtıklarını söyledi. Pazardaki vatandaşlardan biri, aldıkları maaşlara göre pazar pahalı olduğunu, artık pazardan, marketten soğudukları söyleyerek, evde 4 kişi olduklarını belirtti. Vatandaş, soruyorum ben kaç lira ile pazara geleceğim? 500 lira yeter mi? 500 lira yetmiyor pazara çıkmak için dedi. Vatandaş, pazar çantasını doldurmak için en az bin 500 TL’nin olması gerektiğini söyledi.

"ARTIK PAZARCI ETİKETLERE KLOGİRAM YAZAMIYOR"

Çakırözer artık pazarcının etiketlere kilogram yazamadığını, bamyaya 150 lira yazdığında insanlar almadığını ve o yüzden bir yemeklik, tam yemeklik etiketler çıktığını söyledi.

Çakıröz, “Bir yemeklik 1 kişilik için. Tam yemeklik 4 kişi için. O da 335 gram 50 TL. İnsanlar artık 1 kilogram, yarım kilogram diyemediği için yemeklik diyor.” dedi.

Çakıröz, tarlada üretici mağdur, pazarda esnaf mağdur olduğunu, fiyatlardan tezgâha yaklaşamayan alım gücü düşen vatandaş mağdur olduğunu söyleyerek, bu pahalılığın, yoksulluğun, geçim sıkıntısının sorumlusu ülkeyi yönetemeyen bu iktidar olduğunu dile getirdi.