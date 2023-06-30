Bandırma'da birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cesedi iki otomobil arasında bulunan Onur Öztürk adlı kişinin sevgilisi tarafından bıçaklanarak, öldürüldüğü ortaya çıktı

Bandırma'da birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde yerde hareketsiz halde yatan cansız beden bulundu.
Alınan bilgilere göre, Bandırma Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokakta sabah saatlerinde iddialara göre birlikte yaşadığı T.Ü ile tartışan 36 yaşındaki Onur Öztürk bıçaklanarak öldürüldü. Yerde hareketsiz halde yatan Onur Öztürk'ü gören vatandaşlar Emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerden yatan vatandaşı ölü olduğunu tespit etmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verildi. Birlikte yaşadığı T.Ü gözaltına alınırken Savcılık cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

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