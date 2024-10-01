Bandırma’da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

30 Eylül'de gerçekleştririlen denetimlerde toplam 2 bin 661 araç kontrol edildi. 684 araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarına uymama nedeniyle toplam 2 milyon 291bin 931 TL ceza kesildi. Ayrıca, 50 araç da trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla bu tür denetimleri düzenli olarak sürdüreceklerini belirtti. Vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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