Bandırmaspor'a sürpriz forvet

Bandırmaspor, FC Schaffhausen forması giyen 35 yaşındaki Paraguaylı forvet Raul Bobadilla'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Hoş Geldin Bobadilla! Raul Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

150 GOL ATTTI

459 maçta 150 gol atan Arjantinli oyuncu Raul Bobadilla kariyerinde daha önce River Plate, Concordia BS, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach, Aris, Young Boys, Basel, Augsburg, Argentinos Jrs, Guarani ve Fluminense takımlarında oynadı.

Paraguaylı forvet bu sezon FC Schaffhausen formasıyla çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asist yaptı.