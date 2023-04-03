﻿Ümit Şengül'ün hedefi play-off

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Çaykur Rizespor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Şengül, son iki haftada kötü mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

"PLAY-OFF KOVALAMAK İSTİYORUZ"

Son iki haftada eksik oyuncularla maçı tamamladıklarına işaret eden Şengül, şunları kaydetti: "Aldığımız farklı mağlubiyetler moralimizi bozmuştu. Bu maç moral olarak toparlanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum mücadeleden dolayı. Oyunsal anlamda da bir şeyler yapmamız lazım. İlerleyen haftalarda play-off kovalamak istiyoruz. Ligin sonunda play-off'a kalmak istiyoruz. Bu maçta aldığımız bir puan öz güven kazandırdı. İnşallah bundan sonra kazanarak devam ederiz." (AA)