Bangladeş'in en önemli caddesinin isminin Atatürk olduğunu biliyor muydunuz?

Güney Asya’da yer alan 170 milyon nüfuslu Bangladeş’te başkentin en önemli caddesinin isminin Kemal Atatürk olması görenleri şaşırtıyor.

Bangladeş’e gezmeye giden Furkan Göcet isimli Türk turist, Kemal Atatürk caddesi üzerinde yaptığı video çekimlerle caddenin hikayesini anlattı.

Bangladeş ve Türkiye arasında karşılıklı olarak jest yapılmasına değinen Göcet, Kemal Atatürk caddesinin ismini nasıl aldığını şu ifadelerle açıkladı:

Bangladeş gibi bir yerde dünyanın öbür ucunda neden böyle bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk adını vermişler dersiniz? Cevabı aslında basit. 1971 yılında Bangladeş ilk kurulduğunda biz Bangladeş’in kurucu liderinin adını Ankara'da bir caddeye veriyoruz onlar da buna karşılık olarak bize bir jest yapmak istiyorlar ve ülkelerindeki en önemli caddeye Kemal Atatürk'ün adını veriyorlar.

BANGLADEŞ VE TÜRKİYE ARASINDA DEVAM EDEN JESTLER

Bangladeş’in milli şairi Gazi Nazrul İslam’ın Atatürk’ün kahramanlıklarını ve yiğitliklerini övdüğü 'Kemal Paşa' adında bir şiiri var.

2021 yılında Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın adını taşıyan park, doğumunun 100. yılında Ankara'da açıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan Türkiye'nin, Bangladeş'in bağımsızlığını kazanmasına verdiği destekten dolayı Bangabandhu'nun ilk oğluna Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen "Kemal" adını koydu.

Bangladeş’te Kemal Atatürk caddesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü dikildi.

Bangladeş'in kurucusu olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sheikh Mujibur Rahman’ın büstü de eşzamanlı olarak Ankara’da dikildi.