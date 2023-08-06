Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı, uzmanlar bunun "halk sağlığı acil durumu" olabileceği uyarısında bulundu.

KAYNAK: AA
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), dang humması yüzünden ölenlerin sayısının 303'e ulaştığını duyurdu.

Bu hastalık kaynaklı ölümlerin, bugüne kadarki en yüksek rakamın kaydedildiği 2000 yılında yaşanan salgındakinin üzerine çıktığı, dang humması sebebiyle şu anda 63 bin 968 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Öte yandan, DGHS verilerine göre ölümlerin 241'i başkent Dakka'da kaydedildi.

Uzmanlar, vakaların ve ölümlerin aralık ayına kadar sürebileceğine işaret ederek, konunun artık acil durum halini aldığı uyarısında bulundu.

Bangladeşli viroloji uzmanı Mushtaq Hussain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun artık "halk sağlığı acil durumu" olduğunu söyledi.

Hussain, hükümetin acilen bu durumla mücadele için kendi bünyesinde sağlık birimi kurması gerektiğini ifade etti.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur? Keşfet
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?
Geri dönüşüm tesisinde yangın Güncel
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek Teknoloji - Otomotiv
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi Güncel
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı Güncel
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat! Ekonomi
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat!