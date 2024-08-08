Bangladeş'te Myanmar'dan kaçan 31 Arakanlı müslümanın cesedi bulundu

Yetkililer, cesetlerin Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'nde batan iki botun yolcularına ait olduğunu belirtti.

Bangladeşli yetkili Muhammed Shamsud Douza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta başında 31 Arakanlı Müslümanın cansız bedenlerinin kıyıya vurduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

2012'de Myanmar'ın Arakan eyaletinde Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, birçok Müslümanın hayatını kaybetmesine ve binlerce ev ile işyerinin tahrip olmasına neden olmuştu. Ağustos 2017'de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerinin Arakan'da başlattığı kitlesel şiddet eylemleri sonucu, Birleşmiş Milletler verilerine göre 900 binden fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.