Bangladeş’te rayların kesilmesi sonucu yolcu treni kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

Kaynak: İHA
Bangladeş’te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Bangladeş’te Mymensingh'ten başkent Dakka’ya giden yolcu treni Gazipur kentinde kaza yaptı.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazanın kimliği belirsiz kişileri tarafından demiryolu hattındaki rayların 6 metrelik kısmının kesilmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek, kazada 7 vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonları kaldırmak için vinç çağırırken, hattın onarım çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açılacağını ifade etti.

Demiryolundaki rayları kesen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı.

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