Banka müdürünün karıştığı 300 milyonluk vurgunda tutuklama

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi olmak üzere toplam 5 kişiden yüksek kâr vaadiyle para topladı.

Olayla ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri banka şubesine gelerek dijital materyallere el koydu. Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı aramalar yapıldı. Bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö., İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı ve psikiyatri servisine sevk edildi. H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği ve doktorlarının, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. Yapılacak değerlendirmelerin sonucunda H.Ö. hakkında karar verilecek.

Ayrıca H.Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.