36 bin kişiye 'hayal' satmışlar! Yalova'da 10 milyarlık vurgun. 5 bin yılda 1 gün tatil

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
36 bin kişiye 'hayal' satmışlar! Yalova'da 10 milyarlık vurgun. 5 bin yılda 1 gün tatil

Yalova'da, devre mülk vaadiyle binlerce kişiyi mağdur eden çeteyle ilgili şaşırtıcı detaylar belli oldu. Ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın tutuklandığı 10 milyarlık vurgunda, dolandırılan kişilerin 5 bin yıl içinde yalnızca bir gün tatil yapabilecekleri ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından değerlendirilen ihbarlar sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle Termal ilçesindeki bir turistik otel ve tesislerin, insanları ücretsiz tatil vaadiyle davet edip, özel eğitimli kişilerle ikna ederek ve psikolojik baskı uygulayarak devre mülk hissesi satışı vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığı belirlendi.

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10 Haziran'da, 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Yalova merkezli olarak İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili, şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda rol alan Yusuf Atala'nın da içinde bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İkinci operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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EN AZ 36 BİN KİŞİYİ 10 MİLYAR LİRA DOLANDIRDILAR

Daha önce takipsizlik kararı verilen şikayetlerin yeniden incelendiği soruşturmada, şüphelilerin devre mülk ve ucuz tatil vaadiyle insanları tesislerinde ağırlayıp, özel eğitimli kişilerle ikna ederek sözleşme imzalattıkları ve bu yolla en az 36 bin kişiden 10 milyar lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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5 BİN YILDA SADECE 1 GÜN TATİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada, dolandırılan kişilerin 5 bin yılda ancak bir gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları başka şirketlere ve kişilere aktardıkları ve bu hesapların özel olarak incelendiği, hesaplara el konulması ve şirketlere kayyum atanması için başvurulduğu belirtildi.

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MAĞDURLARI KURTARMA VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Ayrıca, soruşturma kapsamında, suç örgütünden ayrılan kişilerin, mağdurları arayarak "Sizi dolandırdılar, biz biliyoruz, yaşadıklarınızın farkındayız, paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz" diyerek dolandırdıkları ortaya çıktı. Yalova Polisi'nin bu kişileri de gözaltına aldığı ifade edildi.

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ŞİKAYETLER ÜZERİNE KURULAN TÜKETİCİ MAHKEMESİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

Yalova'da, dolandırıcılık davalarının artması üzerine yetersiz kalan Hukuk Mahkemesi'nin yerine Tüketici Mahkemesi kuruldu. Artan başvurular nedeniyle Tüketici Mahkemesi'nin de yetersiz kalması üzerine yeni Tüketici Mahkemelerinin açılması için talepte bulunulduğu öğrenildi.

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