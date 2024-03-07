Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Kaynak: AA
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 160 milyar 341 milyon lira artarak 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liraya yükseldi.

BDDK haftalık yayınladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün hacmi 1 Mart itibarıyla 160 milyar 341 milyon lira artış gösterdi.

BDDK'nın raporuna göre aynı dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 203 milyar 83 milyon liradan 12 trilyon 363 milyar 424 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 48 milyar 815 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 15 trilyon 79 milyar 395 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 578 MİLYAR LİRA

Tüketici kredileri bu hafta artış gösterdi. Tüketici kredilerinin miktarı, 1 Mart itibarıyla 16 milyar 54 milyon lira artışla 1 trilyon 578 milyar 84 milyon liraya çıktı. Kredilerin içinden en büyük rakamı ihtiyaç kredileri olarak kayıtlara geçti. Kredilerin 438 milyar 802 milyon lirası konut, 93 milyar 459 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 45 milyar 822 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 26 milyar 718 milyon lira artarak 1 trilyon 523 milyar 59 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artışla 1 trilyon 311 milyar 696 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 571 milyar 593 milyon lirasını taksitli, 740 milyar 103 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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