Bankacılık sektörünün mevduatı artarken, kredi kartı borçları da uçtu

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı, rakamlar ortaya çıktı.İstatistiklere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 319 milyar 651 milyon lira artışla 15 trilyon 426 Milyon liraya çıktı.

Bankalardaki TL cinsi mevduat ise aynı dönemde 8 trilyon 862 milyar liraya yükseldi. Yabancı cinsinden mevduat ise yüzde 1,3 artışla 5 trilyon 957 milyar 250 milyon lira karşılığı oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTI BORÇLARI ARTTI

Tüketici kredileri, 12 Ocak haftasında 1 trilyon 437 milyar 541 milyon 651 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,6 arttı, 1 trilyon 574 milyar 257 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artış gösterdi. Bu hafta kredi hacmi, 83 milyar 972 milyon 393 bin lira artarak 11 trilyon 310 milyar 780 milyon 340 bin liraya ulaştı.