Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası. Limit ve vadeler duyuruldu. Tek tuşla hesabınızda

Kaynak: Haber Merkezi
Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası. Limit ve vadeler duyuruldu. Tek tuşla hesabınızda
Vatandaşlar yüksek enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, bankalar ise yeni müşteriler kazanmak için kredi kampanyalarına devam ediyor. İşte banka banka sıfır faizli kredi kampanyaları...

Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeye devam ediyor.

parabol1.jpg

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Vatandaşlar, küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isterken, internet üzerinden başvuru yaparak bankadan hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

basvuru1.jpg

KREDİ NE ZAMAN HESABA GEÇİYOR?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankanın kredi ya da nakit avans talep kısmından başvurularını yapıp onay bekliyor. Bankadan onay gelmesi halinde kredi tutarı hesaba geçiyor.

kli.jpeg

KREDİ NOTU BELİRLEYİCİ

Bankalar, yaptıkları incelemeler doğrultusunda kredi notuna göre kredi ya da nakit avans veriyor. Bu nedenle, limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

kredi-notu1.jpg

İşte banka banka avantajlı kredi kampanyaları:

en-para1.jpg

Enpara

Masrafsız ihtiyaç kredisi - Yeni müşterilere özel
6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit
Aylık ödeme 1666 lira

qnb.jpg

QNB Finansbank

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira

akbank1.jpg

Akbank

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira

bbva.jpg

Garanti BBVA

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira

is-bankasi99.jpg

Türkiye İş Bankası

Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit
Aylık ödeme: 5000 lira

on-dijital-bankacilik.jpg

ON Dijital Bankacılık (BurganBank)

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit.
Aylık ödeme: 1666 lira

teb.jpg

CepteTEB

İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira.

yapi-kredi2.jpg

Yapı Kredi

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira

al-baraka1-001.jpg

Albaraka

Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel
Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit.
Aylık ödeme: 2500 lira

denizbank1.jpg

Denizbank

Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli .
Aylık ödeme: 1666 lira

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Merkez Bankası Başkanından kredi kartı açıklaması
Kredi kartınız her an kapanabilir. Bankalar müşterileri uyardı
Bankacılık sektörünün mevduatı artarken, kredi kartı borçları da uçtu
Bankacılık sektörünün mevduatı artarken, kredi kartı borçları da uçtu
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz
Tüketici kredileri 1,5 trilyonu aştı. Bankaların mevduatı düştü
Tüketici kredileri 1,5 trilyonu aştı. Bankaların mevduatı düştü
Son Haberler
Son dakika... Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı Gündem
Son dakika... Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı
Avcılar'da kaldırımda giden otomobil sürücüsüne para cezası Gündem
Avcılar'da kaldırımda giden otomobil sürücüsüne para cezası
Fenerbahçe kupada 3-0 kazandı. Yarı finale çıktı Spor
Fenerbahçe kupada 3-0 kazandı. Yarı finale çıktı
Karabük'te cenaze yolunda feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Gündem
Karabük'te cenaze yolunda feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika... İrfan Değirmenci hangi partinin belediye başkan adayı oldu Gündem
Son dakika... İrfan Değirmenci hangi partinin belediye başkan adayı oldu
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek. İşte o kritik maddeler Gündem
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek. İşte o kritik maddeler