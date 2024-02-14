Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası. Limit ve vadeler duyuruldu. Tek tuşla hesabınızda

Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeye devam ediyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Vatandaşlar, küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isterken, internet üzerinden başvuru yaparak bankadan hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

KREDİ NE ZAMAN HESABA GEÇİYOR?

Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankanın kredi ya da nakit avans talep kısmından başvurularını yapıp onay bekliyor. Bankadan onay gelmesi halinde kredi tutarı hesaba geçiyor.

KREDİ NOTU BELİRLEYİCİ

Bankalar, yaptıkları incelemeler doğrultusunda kredi notuna göre kredi ya da nakit avans veriyor. Bu nedenle, limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

İşte banka banka avantajlı kredi kampanyaları:

Enpara

Masrafsız ihtiyaç kredisi - Yeni müşterilere özel

6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit

Aylık ödeme 1666 lira

QNB Finansbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira

Akbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.

Aylık ödeme: 5000 lira

Garanti BBVA

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.

Aylık ödeme: 5000 lira

Türkiye İş Bankası

Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit

Aylık ödeme: 5000 lira

ON Dijital Bankacılık (BurganBank)

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit.

Aylık ödeme: 1666 lira

CepteTEB

İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira.

Yapı Kredi

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit.

Aylık ödeme: 3333 lira

Albaraka

Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel

Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit.

Aylık ödeme: 2500 lira

Denizbank

Yeni müşterilere özel

Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli .

Aylık ödeme: 1666 lira