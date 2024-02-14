Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası. Limit ve vadeler duyuruldu. Tek tuşla hesabınızda

Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeye devam ediyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?
Vatandaşlar, küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isterken, internet üzerinden başvuru yaparak bankadan hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
KREDİ NE ZAMAN HESABA GEÇİYOR?
Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, bankanın kredi ya da nakit avans talep kısmından başvurularını yapıp onay bekliyor. Bankadan onay gelmesi halinde kredi tutarı hesaba geçiyor.
KREDİ NOTU BELİRLEYİCİ
Bankalar, yaptıkları incelemeler doğrultusunda kredi notuna göre kredi ya da nakit avans veriyor. Bu nedenle, limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.
İşte banka banka avantajlı kredi kampanyaları:
Enpara
Masrafsız ihtiyaç kredisi - Yeni müşterilere özel
6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit
Aylık ödeme 1666 lira
QNB Finansbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira
Akbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira
Garanti BBVA
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit.
Aylık ödeme: 5000 lira
Türkiye İş Bankası
Taksitli nakit avans-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit
Aylık ödeme: 5000 lira
ON Dijital Bankacılık (BurganBank)
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit.
Aylık ödeme: 1666 lira
CepteTEB
İhtiyaç kredisi-Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vade, 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira.
Yapı Kredi
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans, Chippin'e üyelere 5 bin lira nakit avans, toplam 20 bin lira limit.
Aylık ödeme: 3333 lira
Albaraka
Hoş Geldin Finansmanı - Yeni müşterilere özel
Kar payı oranı yüzde 0, 6 ay vade, 15 bin lira limit.
Aylık ödeme: 2500 lira
Denizbank
Yeni müşterilere özel
Yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans limitli .
Aylık ödeme: 1666 lira