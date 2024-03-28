Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 79,3 milyar lira artarak yaklaşık 16 trilyon 15 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri ise 1 trilyon 522 milyar lirayı aştı.

TCMB'den para ve banka istatistikleri...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Bankacılık sektörünün mevduatı 22 Mart haftasında 79 milyar 320 milyon artış göstererek, 16 trilyon 14 milyar 952 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 oranında düştü ve 8 trilyon 617 milyar 64 milyon 484 bin liraya geriledi. Yabancı para cinsinden veduat ise yüzde 2,35 oranında yükseliş gösterdi. YP mevduatı 6 trilyon 709 milyar 253 milyon liraya ulaştı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 457 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 185 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

22 Mart haftasında tüketici kredileri arttı. Tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,15 artış göstererek, 1 trilyon 522 milyar 179 milyon liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 271 milyon 701 bin lirası konut, 69 milyar 444 milyon 184 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 53 milyar 463 milyon 931 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

İlgili Haberler
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Doğal taş ihracatçıları Çin’den başarıyla döndü
Doğal taş ihracatçıları Çin’den başarıyla döndü
Son Haberler
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş Gündem
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu Spor
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı Yerel Haberler
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu Spor
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Yerel Haberler
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi