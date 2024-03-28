Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TCMB'den para ve banka istatistikleri...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Bankacılık sektörünün mevduatı 22 Mart haftasında 79 milyar 320 milyon artış göstererek, 16 trilyon 14 milyar 952 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,10 oranında düştü ve 8 trilyon 617 milyar 64 milyon 484 bin liraya geriledi. Yabancı para cinsinden veduat ise yüzde 2,35 oranında yükseliş gösterdi. YP mevduatı 6 trilyon 709 milyar 253 milyon liraya ulaştı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 457 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 185 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

22 Mart haftasında tüketici kredileri arttı. Tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,15 artış göstererek, 1 trilyon 522 milyar 179 milyon liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 271 milyon 701 bin lirası konut, 69 milyar 444 milyon 184 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 53 milyar 463 milyon 931 bin lirası diğer kredilerden oluştu.