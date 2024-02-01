Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 76 milyar 220 milyon artışla 15 trilyon 491 milyar 287 milyon liraya yükseldi.

26 Ocak haftasında TL cinsi mevduat yüzde 0,3 yükselişle 8 trilyon 861 milyar 301 milyon liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 artışla 6 trilyon 44 milyar 84 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bankalarda bulunan toplam Yabancı para mevduatı, geçen hafta 211 milyar 275 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın, 178 milyar 377 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI YÜKSELDİ

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 arttı. Rakam 1 trilyon 440 milyar 456 milyon lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler 1 trilyon 313 milyar 552 milyon 465 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise 1 trilyon 588 milyar 532 milyon lilraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 394 milyar 326 milyon lirası konut, 71 milyar 544 milyon lirası taşıt ve 974 milyar 584 milyon 695 bin lirası diğer krediler olarak kayıtlara geçti.