Sabancı Vakfı hibe programının başvuruları devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sabancı Vakfı hibe programının başvuruları devam ediyor
Sabancı Vakfı 17 yılda 238 projeye 80 Milyon TL’den fazla hibe desteği sağladığını duyurdu. Sabancı Vakfı’nın sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki projelerini destekleneceği hibe programı için son başvuru tarihi 9 Şubat olarak açıklandı.

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007’den bu yana uyguladığı Hibe Programı’nın yeni dönem başvuruları devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 9 Şubat tarihine kadar online olarak gerçekleştirilecek. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye internet sitesinden ulaşılabiliyor.

TOPLAM 8 MİLYON TL DESTEK VERİLECEK

Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan yararlanacak projelere 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteği sağlanarak toplam 8 milyon TL destek verilecek. Seçilen projelerin en erken 17 Temmuz 2024’te başlaması ve en geç 16 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların, nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.

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