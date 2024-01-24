Bankacılıkta yeni dönem. Hem alacaklılar hem de borçlular rahat edecek

Kaynak: AA
Bankacılıkta yeni dönem. Hem alacaklılar hem de borçlular rahat edecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi tanıtıldı.

"Ödeme İste", ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi ve borçlunun ise bu talebe yanıt vermesini içeriyor.

Oluşturulan bu "Ödeme İste" sistemiyle, para göndermesi istenen kişinin IBAN numarası, ismi, talep tutarı ve talep geçerlilik süresi banka üzerinden girişi yapılıyor.

Karşı tarafa kendi kullandığı bankası, uygulama üzerinden bildirim yolluyor ve gönderi yapılıp yapılmayacağını soruyor.

Onay verilmesi halinde FAST üzerinden para gönderiliyor.

"Ödeme İste", kiracıya kira ödemesinin hatırlatılması, öğrenciye harçlık gönderilmesi, borçluya ek süre verilmesi gibi konularda da kolaylık sunuyor.

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"Ödeme İste" sistemine ilişkin merak edilen 7 soru ve 7 cevabı şöyle sıralandı:

Soru 1: "Ödeme İste" sistemi nedir?

Cevap 1: Sistem, ödemeler öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesine dayanıyor.

Soru 2: "Ödeme İste" sisteminin kullanabilmek için nelere ihtiyaç var?

Cevap 2: "Ödeme İste" sisteminin kullanılabilmesi için alacaklı tarafından borçlunun hesap bilgileri, yani, Kolay Adres, TR Karekod ya da IBAN+Ad Soyad bilgilerinin bilinmesi lazım.

Soru 3: "Ödeme İste" sistemi alacaklı ve borçlu farklı Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı (ÖHS) ile çalıştıklarında da kullanılabiliyor mu?

Cevap 3: Evet.

Soru 4: "Ödeme İste" sisteminde, alacaklı ödeme talebi ilettiğinde borçlunun haberi nasıl olacak?

Cevap 4: Borçlunun ÖHS'si, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kendi iç sistemleri üzerinden "Ödeme İste" oluşturarak borçluya bildirim gönderir.

Soru 5: "Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödemeyi reddedebilir mi?

Cevap 5: Evet, borçlu kabul eder veya red edebilir.

Soru 6: "Ödeme İste" sisteminde alacaklı, ödeme talebine ilişkin borçludan gelen yanıtı hemen görebilir mi?

Cevap 6: Evet, öğrenebilir. Alacaklının ÖHS'si, borçludan gelen yanıtı anında alacaklıya iletir.

Soru 7: Borçlu, ödeme talebini kabul ederse işlemi hangi yolla gerçekleştirebilir?

Cevap 7: "Ödeme İste" sisteminde, borçlu kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, söz konusu ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştirilebilir

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