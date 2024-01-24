Merkez Bankası kararı öncesinde dolar ve altında son durum!

Kaynak: Haber Merkezi Mine Akcan
Merkez Bankası kararı öncesinde dolar ve altında son durum!
Dolar/TL kuru hafta ortasında sınırlı yükselmeye devam ediyor.

Dolar/TL kuru 30.29’a ulaşarak rekor tazeledikten sonra öğlen seansında 13.09’da 30.27’de bulunuyor.

Dün yurtiçinde İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te kabul edilmesi öne çıkan haber olarak yakından takip edildi.

Bugün gündemde volatilite oluşturacak veri bulunmuyor.

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Euro/TL ise aynı saat diliminde 33.07 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ons altında görülen sakin seyrin ve Dolar/TL’de ki yükselişin etkisiyle 1.976 TL’de bulunuyor.

Çeyrek altın, 3.233 TL’de

Yarım altın, 6.467 TL’de

Cumhuriyet altın ise 12.895 TL’de bulunuyor.

YARIN YURTİÇİ PİYASALARDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) FAİZ KARARI TOPLANTISI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK.

TCMB’nin vereceği karar yurtiçi piyasalarının radarında yer alıyor.

TCMB’nin faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine yükseltmesini bekleniyor.

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