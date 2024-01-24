Kripto paralar düşüşleri baskılayabilecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi Reyhan Altay Aşan
Kripto paralar düşüşleri baskılayabilecek mi?
Kripto para piyasalarında hafta ortasında denge arayışının olduğu görülüyor.

Haftaya negatif başlangıç yapan kripto paralar, hafta ortasında düşüşlerini bir miktar baskılamaya çalışıyor.

Hacklenen kripto para borsası Mt. Gox’un yetkilisi, kimliklerini ve varlıklarını teyit eden alacaklılara ulaştığını söyleyerek, Bitcoin ödemelerinin başlayacağını belirtti.

Mt. Gox, olayını hatırlayacak olursak; 2014 yılında hackerların 850 bin Bitcoin'i çalmaları üzerine iflasını isteyen Japon Kripto Para Borsası Mt.Gox, iflasını açıkladıktan sonra bir çok yatırımcının parasını ödeyememişti.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve kripto aralar tarafında yaşanan gelişmeler ışığında lider kripto para birimi Bitcoin, TSİ 13.40’ta 40.185 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum ise aynı saat diliminde 2.250 dolar seviyesinde bulunuyor.

Hafta başında başlayan satıcılı seyir dün daha da derinleştikten sonra bugün düşüşlerini baskılamaya çalışıyor.

Yaşanan gelişmeler kripto paralar üzerinde baskı oluşturabilir.

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