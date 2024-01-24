Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü kulağı bu karardayken ilk bilgiler sızdı

Yabancı kuruluşlar ve ekonomistler, TCMB’nin yarın yapacağı toplantıya ilişkin beklentilerini paylaştı.

AA BEKLENTİLERİ

AA Finans,14 ekonomistin katılımıyla toplantıya ilişkin beklentisini açıkladı.

Ekonomistlerin politika faizin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

250 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bloomberg HT'nin de ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin beklentisini açıkladı.

Anketine katılan 23 kurumun faiz beklentisi, TCMB’nin 25 Ocak’ta faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine yükselteceği yönünde oldu.

YABANCILARIN FAİZ BEKLENTİSİ

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini belirtti.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında parasal sıkılaştırma adımlarını en yakın zamanda tamamlamayı öngördüğünü hatırlattı.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45 seviyesinde tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü belirtti.

GOLDMAN SACHS'IN BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, TCMB'nin mevcut durumuna bakıldığında, bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı tahmininde bulundu.

YÜZDE 45'E ULAŞMASI ÖNGÖRÜLDÜ

Deutsche Bank ise bu ay Merkez Bankası’nın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45’e yükseltme beklentisini yineledi.