Tesla’dan 2024’e ilişkin büyüme öngörüsü

Kaynak: Bloomberght
Tesla’dan 2024’e ilişkin büyüme öngörüsü
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, büyümenin bu yıl 2023'e kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tesla, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu yayımladı.

Yayımladığı verilere göre, şirketin geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25,2 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Tesla, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde 24,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Tesla'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerinin altında açıklanmıştı.

Tesla’nın net karı ise aynı dönemde yaklaşık 2 katına yükselerek 7,9 milyar dolara çıktı.

Tesla'nın net karı, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde 3,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

ÜRETİM VE TESLİMATTA ARTIŞ

Küresel çapta, 2023'ün son çeyreğinde 494 bin 989 otomobilin üretimini yapan Tesla, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13 olurken, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 artış gösterdi.

Tesla'dan gelen açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu sebeple bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla oranla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.

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