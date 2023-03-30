Finans uzmanı Murat Özsoy:  Bankalar kredi musluklarını açacak

GİB e-beyanname sisteminin henüz açılmadığına dikkat çeken Özsoy, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin henüz sisteme yüklenmemiş olmasını sebep olarak gösterdi. Piyasadaki sadece ‘risk iştahı yüksek’ olan bazı bankaların kredi verdiğini söyleyen Murat Özsoy, bu kredilerin de mevcut müşterilerin ‘limitlerini artırmak’ yönünde uygulandığını ifade etti.

"KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK"

1 Nisan itibariyle GİB e-beyanname sistemi açılacak. Bu nedenle bankaların, firmaların sistemlere girdiği 2022 yılı beyannamelerinin ardından 2022 yılı mali verilerine dair yoğun bir kredi kullandırım temposuna başlayacağı tahmin ediliyor. Finans uzmanı Murat Özsoy, GİB e-beyannamesinin 1 Nisan itibariyle yüklenmeye başlamasıyla bankalarda yoğun bir şekilde kredi taleplerinin oluşacağını dile getirdi.

“Nisan ayı başı itibariyle sistemlere 2022 yılı kurumlar vergisi beyannameleri sistemlere yüklenme başlayacağı için Bankalara çok yoğun bir şekilde kredi kullanma talepleri akmaya başlayacak” ifadelerini kullanan Murat Özsoy, “Bankalar da 2022 yılı beyannamelerine dayanarak kredi musluklarını biraz açacaklar diye düşünüyorum” dedi.

"KREDİ KULLANDIRIMINA YÖNELİK İŞTAH FAZLA OLACAK"

İşletmelere “son derece kritik bir öneri” de sunan Özsoy, 2022 yılı mali verilerini bir an önce kesinleştirip hemen e-beyanname sistemlerine yükleyip bu sürecini tamamlasınlar ve Bankalardan kredi başvurusunda bulunsunlar” ifadelerini kullandı. Özsoy, bunun sebebini ise, “Bankalar Nisan Mayıs döneminde bu yılın başından beri olan süreçte kredi kullandırımına yönelik iştahlarının en fazla olacağı dönemi yaşayacaklar diye düşünüyorum” ifadeleriyle açıkladı.

"GEÇTİĞİMİZ YILDAN BERİ SÜREN KREDİ SIKINTISI..."

Finans uzmanı Murat Özsoy, konu ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Geçtiğimiz yıldan bu yana süren krediye erişim sıkıntısı, bu yılın ilk aylarında da gündemde kalmaya hatta daha da büyük bir sorun olmaya devam etti. Bu durumun aslında çok ön plana çıkmayan, fakat bir o kadar da önemli olan nedeni, Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname sistemi henüz açılmadığı için 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin henüz sistemlere yüklenmemiş olmasıydı.

"KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞMIŞ OLDU"

Sistem, Nisan ayı başında açılacak. Bankalar 2022 yılına ilişkin bir önceki beyanname olan 2022 yılı 9 aylık mali verileri ile işlem yapmak istemedikleri için Nisan ayı başını beklemeyi tercih ettiler. Geçtiğimiz seneye kadar geçici vergi beyannamesi Şubat ayında verilebiliyordu. Bu sene için bu uygulama kalktığı için işletmeler 2022 yılı mali verilerini tamamlayıp henüz sisteme yükleyemediler. Krediye erişmeleri daha da zorlaşmış oldu.

"RİSK İŞTAHI YÜKSEK BANKALAR"

2023 yılında 2022 yılı mali verileri henüz çıkmadığı için Bankalar da bir önceki veri olan 9. Ay verisi ile kredi taleplerini almak istemediler. İşletmelerin tam yıl performansını görmek istediler. Piyasada risk iştahı nispeten daha yüksek olan Bankalar ise kesin olmayan verilere dayanarak kredi kullandırtılabildiler. Ancak bunlar yeni kredi vermekten çok, mevcut müşterilerinin zaten var olan limitlerini biraz daha da artırmak yönünde oldu.

"KREDİ MUSLUKLARINI BİRAZ AÇACAKLAR"

Ancak yeterli değildi. İşte şimdi Nisan ayı başı itibariyle sistemlere 2022 yılı kurumlar vergisi beyannameleri sistemlere yüklenme başlayacağı için Bankalara çok yoğun bir şekilde kredi kullanma talepleri akmaya başlayacak. Bankalar da 2022 yılı beyannamelerine dayanarak kredi musluklarını biraz açacaklar diye düşünüyorum.

"KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNSUNLAR"

Ticaret ve Sanayi Odaları ile reel sektör temsilcisi diğer bazı kurumlarda da, işletmelerin finansmana erişimleri konusunda eğitimlerimde son buluşmam Düzce’deki işletmeler ile oldu. Son derece kritik bir tavsiye olarak şunu söyleyebilirim; işletmeler 2022 yılı mali verilerini bir an önce kesinleştirip hemen e-beyanname sistemlerine yükleyip bu sürecini tamamlasınlar ve Bankalardan kredi başvurusunda bulunsunlar.

"YOĞUNLUK OLACAK"

Bankalar Nisan Mayıs döneminde bu yılın başından beri olan süreçte kredi kullandırımına yönelik iştahlarının en fazla olacağı dönemi yaşayacaklar diye düşünüyorum. Başvuruların değerlendirilip kullandırımların yapılması için ise aşırı bir yoğunluk olacak diye düşünüyorum.

"2023 YILI ZOR BİR YIL OLACAK"

Seçimden sonraki süreçte Bankalar kredi kullandırımına yönelik ne derece iştahlı olacak bunu bugünden bilmiyoruz. Ancak işletme finansmanı için 2023 yılı zor bir yıl olacak bu açık. O nedenle firmalar 2022 yılı mali verilerini önce kendi içlerinde finans ve muhasebe ekipleri ile çok güzel çalışmalı ardından da Bankalara olan başvurularını eksiksiz şekilde yapmalıdırlar. Kendi iştigal alanlarına yönelik olarak da aynı risk iştahı seviyesini taşıyan ve faiz ve masrafları düşük diye yeni bir Bankaya gitmekten ise kendi mevcut bankalarında derinleşmeyi tercih etmeleri sonuca çok da hızlı ulaşmaları açısından önemli olacaktır.