Bankalarda unutulan paralar

Bankalarda 10 yıl işlem görmemiş hesaplar zaman aşımı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor.

Bu yıl da 14 Mayıs mesai bitimine kadar 10 yıldır işlem görmemiş hesapları için bankalarına başvurmayanların paraları Fon’a devredilecek.

2017-2023 yılları arasında bu şekilde 1 milyondan fazla hesap zaman aşımına uğradı. Fon’a 326 milyon lira devredildi.

Kabul edilebilir bir şey değil bu.

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Bankalar kredi borcunu ödemeyen müşterisinin peşine düşüyor ve onu nerede olursa olsun bulup parasını tahsil ediyor. Ama hesabını unutan müşterisini öyle anlaşılıyor ki yeterince aramıyor.

Ülkemizde yıllar önce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçildi. Yani şu anda Devlet suç işleyip kaçanlar dışında tüm vatandaşlarını anında bulabiliyor.

Söz konusu sistemin bankalarda para unutanlar için de işletilmesi gerekir.

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Yurt dışında bankalarda unutulan hesaplar için ne yapıldığını internet üzerinden araştırırken şu habere rastladım:

“İsviçre Banka Ombudsmanlığı, 60 yıl dokunulmayan banka hesaplarını internet üzerinden açıkladı ve ilgililerin 4 yıl içinde bankalarına başvurmalarını istedi.

Bu hesaplardan biri de tüm mal varlığını ailesi ve maddi durumu iyi olmayan çocuklara eğitim veren Darüşşafaka’ya bağışladıktan sonra yaşamını yitiren iş adamı Satvet Lütfi Tozan’a ait. İsviçre’de yaşayan bir avukatın haber vermesiyle kurumun avukatları harekete geçerek hesaptakilerin Darüşşafaka’ya aktarılması için başvuruda bulundu.”

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Hemen her konuda işi ağırdan alan bürokrasimizin banka hesaplarının Fon’a aktarılması konusunda Avrupa’ya fark atacak şekilde çok aceleci davranması ilginç değil mi?

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Tabii burada TMSF’yi de bankaları da suçlamak mümkün değil. Sorun, ilgili yasa, kararname ve yönetmeliklerden kaynaklanıyor.

Söz konusu mevzuatın bir an önce değiştirilmesi gerekir.

Ortalama ömrün uzadığı, bunama ve Alzheimer vakalarının arttığı göz önüne alındığında bu değişikliğin kısa süre içinde yapılmasında vatandaşların ve onların mirasçılarının mağdur olmaması açısından büyük yarar var.