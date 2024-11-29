“Robot doktorlar” çete kurabilir mi?

Yapay zekâ tıp alanında da önemli başarılara imza atmaya, robot doktor kimliğiyle doktorlara kafa tutmaya başladı.

Prof. Dr. Murat Aksoy’un verdiği bilgiye göre, ABD ve İngiltere’de 28 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, doktorların meme kanseri dediği birçok hasta için robot doktorlar “Hayır, yanlışlık var. Bu hastalar kanser değil!” diye rapor vermiş.

Bunun üzerine yapılan ileri tetkiklerde robot doktorların tespitlerinin doğru olduğu anlaşılmış.

Prof. Dr. İlhan İlkılıç’ın verdiği örnek de ilginç:

lmanya’nın Heidelberg Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, farklı ülkelerden 58 dermatoloji uzmanının ciddi bir deri kanseri türü olan melanomla ilgili teşhisleri, aynı hastalara robot doktorların koyduğu teşhislerle karşılaştırılmış. Sonuçta gerçek uzmanların teşhislerinin yüzde 86.6 oranında, robot doktorların teşhislerinin ise yüzde 95 oranında doğru olduğu anlaşılmış.

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Robot doktorların cerrahide kullanımı da gerek ülkemizde gerek diğer ülkelerde hızla yayılıyor.

Şimdilik doktorların gözetiminde çalışan robot doktorlar vasıtasıyla ameliyata alınan hastaların vücudunda son derece küçük kesiler açılıyor, doktorun zaman zaman yaşadığı el titremesi gibi bir sorun yaşanmadığı için titiz bir çalışma yürütülüyor, ameliyat başarıyla tamamlanıyor.

Robot doktorlar pankreas, mide ve prostat kanserli hastalara yaptıkları ameliyatların yanı sıra böbrek ve kalp ameliyatlarında da önemli başarılar gösteriyorlar.

Uzun olmayan bir gelecekte robot doktorların hayatımıza daha fazla dokunacağı, neredeyse tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde etkin rol oynayacağı anlaşılıyor.

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Tabii robot doktorların tartışılması gereken etik ve hukuki yanları da var.

Ben şu soruların yanıtını merak ediyorum doğrusu:

1- Robot doktor bir makine.

Bu makineye yüklenen program çerçevesinde hareket ediyor.

Yarın bir firma, yüklediği programla ürettiği robot doktorlardan Yenidoğan Çetesi’ne benzer bir çete kurarsa ne olacak?

2- Bir robot doktor hata yapıp hastanın ölümüne yol açarsa “Hiç beklenmeyen bir arıza yaşandı” diye geçiştirilecek mi yoksa o makineyi üreten firmanın yakasına yapışılacak mı?

3- Mevcut hukuk sistemi içinde çeteleşme ya da tıbbi hata durumlarında robot doktorları üretenlerin cezalandırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapılması düşünülüyor mu?