Bankalardan dudak uçuklatan kâr

BDDK açıkladı...Bankalar kârlarını katladı. Açıklamaya göre bankaların altı aylık kârı 250 Milyar lirayı aştı.

Bankalardan dudak uçuklatan kâr

Politika faizi Merkez Bankası'nın son iki kararıyla yüzde yüzde 8,5'tan 17,5'a çıkarılırken, bankalar yılın ilk altı ayında karlarına kar kattı.

Bankacılık sektörünün net karı haziran ayında 59,79 milyar TL, Ocak-Haziran döneminde ise 250,1 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan yapılan açıklamaya göre, aynı dönem itibarıyla bankacılık sektörünün özkaynakları 1 trilyon 688,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haziran 2023 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 19 trilyon 102 milyar 389 milyon TL oldu.

Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 4 tilyon 754 milyar 999 milyon TL artış gösterdi. Haziran 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 9 milyar 615 milyon TL, menkul değerler 3 trilyon 220 milyar 21 milyon TL oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 31,5 artışla 11 trilyon 651 milyar 281 milyon TL olarak kaydedildi.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 20,1 artışla 1 trilyon 688 milyar 411 milyon TL olurken, Haziran 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 250 milyar 137 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,96 seviyesinde yer aldı.

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