Merkez Bankası faizi yükseltti Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez

Merkez Bankası’nın faizleri artırmasından sonra Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu: Ben iktidardayken faiz yükselemez, devamlı düşecektir.

Merkez Bankası faizi yükseltti Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘’Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’’ söylemi doğrultusunda iki yıldan beri yükseltmediği politika faizlerini ikinci kez yükseltme hamlesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati yerine Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Şahap Kavcıoğlu yerine Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından ikini kez faiz artırımına giden PPK, yüzde 15 olan politika faizini bugün alınan kararla yüzde 17.5 puana çıkardı.

Faizlerin yeni kabine ile birlikte ikinci kez artırılmasından sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Nisan 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreninde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan’ın “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” şeklindeki açıklamasını içeren konuşması şu şekilde:

“Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl da tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece, faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Amerika’da, Avrupa’da faiz yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecek. Ve göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi tarihi bir vizyonu, üç-beş karaborsacının hırsının kurbanı etmeyeceğiz. Nitekim, milletim 21 yıldır bize güvendi, inandı, hep arkamızda durdu. Ben aslında bu yedili masanın etrafındakilerin faiz, enflasyon noktalarındaki düşünceleri nedir ilgilenmiyorum. Çünkü bunların bu konularda herhangi bir tavrı yok”

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