Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir yine Merkez Bankası’nın faiz kararını önceden bildi

Merkez Bankası faizi piyasa beklentilerinin altında artırdı. Para Politikası Kurulu’nun yaptığı son toplantıda politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseldi. Piyasa beklentileri ise 500 baz puanlık artışı işaret ediyordu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, yazdığı son yazıda Merkez Bankası’nın kararını önceden bildi. Özdemir, bir önceki toplantıdaki faiz kararının sembolik olduğuna dikkat çekerek “Gelmesi muhtemel en yüksek oran 450 baz puan olacaktır” demişti.

Remzi Özdemir’in "Merkez Bankası Ne Yapacak" başlıklı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Merkez Bankası perşembe günü yeni faiz kararını açıklayacak.

Merkez’in faizi artıracağına kesin gözüyle bakabiliriz. Tabii ki önemli olan ne kadar arttıracağı?

Aslında bir önceki faiz kararında piyasa beklentisi çoktu. Öyle ki 30-40 puan bile bekleyen vardı.

Beklenen olmadı ve sembolik bir faiz artışı geldi.

Gelelim bu perşembe gününe:

Perşembe günü kimse öyle agresif bir faiz kararı beklemesin.

Gelmesi muhtemel en yüksek oran 450 baz puan olacaktır.

Yani Türkçesi “Dost bizi pazarda görsün” hesabı!

Her şey göstermelik.

Yani biz artık Nası’ı bıraktık Ortodoks’a gidiyoruz demek istiyorlar.

Ortada bir program yok! Olan tek şey zamlar ve vergiler.