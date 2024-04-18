Bankaya götürdüğü cesetle kredi çekmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren olay

Brezilya’da, Érika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın Rio de Janeiro kentinde bulunan bir bankaya geldi.

Tekerli sandalyede oturan adam adına 3 bin 400 dolarlık kredi çekmeye çalıştı.

Kadının davranışlarından şüphelenen banka çalışanları, durumu polise bildirdi.

Banka görevlilerince çekilen görüntülerde, kadının adamın kafasını sürekli olarak dik tutmaya çalıştığı görüldü.

Polisler, adının Paulo Roberto Braga olduğunu belirledikleri 68 yaşındaki adamın ölmüş olduğunu tespit etti.

Olayın ardımdan gözaltına alınan kadın, ifadesinde adamın amcası olduğunu ve ona bakmakla yükümlü olduğunu öne sürdü.

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ise akrabalık iddiasını henüz doğrulamadı.