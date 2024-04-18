Bankaya götürdüğü cesetle kredi çekmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren olay

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Bankaya götürdüğü cesetle kredi çekmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren olay
Brezilya’da, bankaya amcası olduğunu öne sürdüğü tekerlekli sandalyedeki ceset ile gelen kadın, kredi çekmeye çalıştı. Kadının ölü adama imza attırmaya çalıştığı anlar gündem oldu.

Brezilya’da, Érika de Souza Vieira Nunes isimli bir kadın Rio de Janeiro kentinde bulunan bir bankaya geldi.

Tekerli sandalyede oturan adam adına 3 bin 400 dolarlık kredi çekmeye çalıştı.

Kadının davranışlarından şüphelenen banka çalışanları, durumu polise bildirdi.

Banka görevlilerince çekilen görüntülerde, kadının adamın kafasını sürekli olarak dik tutmaya çalıştığı görüldü.

Polisler, adının Paulo Roberto Braga olduğunu belirledikleri 68 yaşındaki adamın ölmüş olduğunu tespit etti.

Olayın ardımdan gözaltına alınan kadın, ifadesinde adamın amcası olduğunu ve ona bakmakla yükümlü olduğunu öne sürdü.

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ise akrabalık iddiasını henüz doğrulamadı.

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