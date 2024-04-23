Cesede kredi çektirmeye çalışmıştı. Otopside şüphe çeken detaylar ortaya çıktı

Bir cesedi tekerli sandalyede, bankada, kredi çekmeye çalıştırıldığı görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Yeğeni tarafından, kredi çekmek için tekerlekli sandalye ile bankaya götürülen ölü adamın şoke eden görüntüleri dünya çapında izlenmiş, herkes 'bu kadarına da pes artık' demişti.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve cesedin otopsi raporu açıklandı.

Tekerlekli sandalye ile bankaya getirilen ve en az iki saat önce öldüğü tahmin edilen amcasına kağıt imzalatmaya çalışan kadın diğer taraftan da cesedin öldüğü anlaşılmaması için eliyle başını tutuyordu.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, kadının çekmek istediği kredi miktarı 17 bin Real (Yaklaşık 100 bin TL)'di.

NEDEN BU HALDE OLDUĞU SORULUNCA "O HEP BÖYLEDİR" DEDİ

Banka çalışanları durumdan şüphelenince adamın video kaydı alınmaya başlandı. Ne olduysa o anlardan sonra oldu. Bir banka memuru, adamı işaret ederek, "İyi olduğunu sanmıyorum. Hiç de iyi görünmüyor," diyordu. Zaten polis raporlarına göre adam en az iki saat önce ölmüştü.

Ancak amcasının durmunu gizlemeye çalışan kadın, "O hep böyledir," dedikten sonra bankacılara oynamaya devam edip "Eğer iyi değilsen seni hastaneye geri götürebilirim. Tekrar hastaneye gitmek ister misin?" diye sormuştu.

Banka personelinin sağlık personeli çağırmasının ardından Paulo Braga'nın saatler önce öldüğünü doğruladı ve Nunes olay yerinde tutuklanmıştı.

OTOPSİ RAPORUNUN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Otopsi raporunda yaşlı adam Braga'nın ölümünün 'bronkoaspirasyon ve kalp yetmezliğinden' olduğu ortaya çıktı.

68 yaşındaki adamın, zehirlenip zehirlenmediğini belirlemek için yapılan diğer bir testin sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Adamın otopsi raporunda ölüm şekli şu ifadelerle açıklandı:

"Bu tür veriler, yetersiz beslenme ve bronkoaspirasyon bulgusunu desteklemektedir. Daha önce tespit edilen kalp hastalığı da ölüm olayına katkıda bulunmuştur."

KADININ AVUKATI İTİRAZ ETTİ. "MASUMİYETİNE İNANIYORUZ"

Zanlı yeğen, polislere yaşlı adamın hem yeğeni hem de bakıcısı olduğunu söyledi. Avukatı olan Ana Carla de Souza Correa da olayın anlatıldığı gibi olmadığını söyleyerek "Olaylar anlatıldığı gibi gerçekleşmemiştir. Paulo bankaya geldiğinde hayattaydı" dedi, bunu kanıtlayabilecek tanıklar olduğunu iddia etti ve ekledi: "Érika'nın masumiyetine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİN HER ŞEYİ ANLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Olayı incelemekle sorumlu olan polis şefi Souza ise avukata katılmadığını ve videoyu izleyen herkesin o kişinin öldüğünü görebileceğini ifade etti.