7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bankaya otomobil girdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir otomobil banka şubesinden içeri girdi. Otomobil bankaya girmeden önce para yatırmak için şubeye giren genç bir adam ise sadece birkaç saniye ile olayı yara almadan atlattı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:20
Takip Et

Bankaya otomobil girdi

Bankaya otomobil girdi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., idaresindeki 10 CEK 50 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. 

Araç önce kaldırıma çıktı ardından ise bir kamu bankasının şubesinin kapısından içeri girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda otomobil bankaya dalmadan sadece birkaç saniye önce para yatırmak için bankaya giren genç bir adam ise şans eseri olayı yara almadan atlattı. 

Olayın ardından büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, banka şubesinde ise tadilat çalışması başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
6
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
7
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Taksiciye kaldırım taşı ile saldıran şahsa rekor ceza
﻿Taksiciye kaldırım taşı ile saldıran şahsa rekor ceza
﻿Taksiciye kaldırım taşı ile saldıran şahsa rekor ceza
﻿Talisca 3 yıllık sözleşme imzaladı
﻿Talisca 3 yıllık sözleşme imzaladı
﻿Talisca 3 yıllık sözleşme imzaladı
﻿UNESCO'daki Türk devletlerinin başkanlığı Azerbaycan'a devredildi
﻿UNESCO'daki Türk devletlerinin başkanlığı Azerbaycan'a devredildi
﻿UNESCO'daki Türk devletlerinin başkanlığı Azerbaycan'a devredildi
﻿Bankaya otomobil girdi
﻿Bankaya otomobil girdi
﻿Bankaya otomobil girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.