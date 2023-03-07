Banotu bitkisi beyin hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Banotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Banotu diğer ismiyle konca bitkisinin beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalı olduğunu vurguladı.

BEYİN HASTALIKLARI NEDİR?

Beyin hastalıkları, Beyinle ilgili Enfeksiyonlar, Tümörler, Dejeneratif hastalıklar farklı biçimlerde meydana gelir. Enfeksiyonlar, travma, inme, nöbetler ve tümörler beyin hastalıklarının ana kategorilerinden bazılarıdır.

BANOTU NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yeti en, 80 santimetre kadar boyunda uyu turucu ve zehirli bir bitkidir. Açık ye il renktedir. Her tarafında beyaz, uzun tüyler vardır. Çiçekleri sarımtırak, kırmızımsı mor renktedir. Meyvesinin içinde yüzlerce tohumu vardır.

BANOTUNUN FAYDALARI

-Teskin edicidir.

-Titreme ve çarpıntıyı giderir.

-Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

-Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.

BANOTUNUN ZARARI VAR MI?

Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez